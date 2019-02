Nepleerlingen Veenendaalse school moesten 'inkijkje in geheim leven' bieden

"Ze waren geen marionetten aan onze touwtjes, de ingestroomde leerlingen op het Christelijk Lyceum Veenendaal. Ze hadden een zuiver motief: om hun ervaringen te delen met middelbare scholieren, om ze te helpen." Jörgen Petiet van Vincent TV betreurt de ophef rondom de opnames van de RTL-documentaire, die per direct zijn stopgezet.

Het was een populaire serie in de Verenigde Staten: Undercover High. In de documentaireserie werden 20-plussers gevolgd die undercover teruggingen naar de middelbare school, zonder dat leerlingen of docenten daarvan op de hoogte werden gesteld. Allemaal hadden ze tijdens hun eigen middelbare schoolperiode iets meegemaakt, bijvoorbeeld een zwangerschap of pesterijen, waardoor ze deze periode opnieuw wilden doen. Een mooi format, dacht RTL. Dus wilden ze in Nederland ook zo'n documentaire maken, op het Christelijk Lyceum Veenendaal. Alleen liep dat anders.

Na een week werden de socialemediaprofielen van de undercoverleerlingen al als nep bestempeld door medewerkers van de school. De docenten, en later ook leerlingen, voelden zich verraden. Het filmen van de serie werd meteen stopgezet door RTL.

Casting

Producent Vincent TV deed de casting voor het programma. Eindredacteur Jörgen Petiet, die de casting overzag, benadrukt tegen de NOS dat de leerlingen geen acteurs zijn en betreurt het dat ze wel zo worden genoemd. "We zijn ongeveer een jaar bezig geweest met de casting. We waren op zoek naar jongeren, die net volwassen zijn, die een boodschap hadden voor middelbare scholieren. Die een ervaring wilden delen en zeiden: 'Als ik dit destijds had geweten, had ik op een betere of aangenamere manier de middelbare school meegemaakt'."