In een bedrijfspand in het Westelijk Havengebied in Amsterdam heeft de politie afgelopen woensdag een grote wietplantage ontdekt. De ingang ervan was extreem goed verstopt.

Agenten ontdekten een keukenkastje waaruit de achterwand was weggezaagd. Toen ze onder de wasbak doorkropen, leidde dat naar een ruimte met een grote hennepplantage, meldt NH Nieuws.

De duizend planten zijn geruimd, de straatwaarde ervan wordt geschat op 1,5 miljoen euro. Er is één verdachte aangehouden.