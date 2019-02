Charly Lownoise en Mental Theo 'brengen oude emoties' terug bij jubileumoptreden

En zo werd happy hardcore in Nederland gelanceerd. Hoewel, de muziek wel, maar de term liet nog een tijd op zich wachten. "Wij maakten gewoon de muziek en één of twee jaar later noemde iedereen het opeens happy hardcore. Hardcore met een vrolijke noot." Nog altijd vraagt het duo zich af wie de term in het leven heeft geroepen: "Diegene moet zich melden en mag gratis naar onze shows."

Wonderful Days

"Theo draaide al in de jaren 80 op Mallorca", vertelt Ramon "Ik begon daar in de jaren 90 te draaien." Bij een reünie ontmoetten ze elkaar toen in de Jaarbeurs in Utrecht, herinnert Ramon zich.

"Ramon stond daar te draaien", vult Theo aan, "verscholen achter elektronische apparatuur. De meeste dj's stonden populair te doen, maar er was er één die gewoon zijn werk aan het doen was." Theo vroeg Ramon voor een samenwerking. "Ik wilde graag muziek uitbrengen en experimenteren en vroeg hem: wat denk je ervan?"

Een van hun bekendste hits, Wonderful Days ontstond daarna bij Theo thuis, midden in de nacht. Hij zette de plaat Help get me some help van Tony Ronald op. "Ik speelde hem af op het verkeerde toerental, waardoor het lied begon als een soort Mickey Mouse, met zo'n hoog stemmetje: I found a love but it didn't last...", zingt Theo. Direct belde hij Ramon op: "Ik zei: volgens mij werkt dit."