'Echte' wasbeer uit Guardians of the Galaxy-filmreeks dood

Het uiterlijk en de bewegingen van Oreo zijn door de filmmakers gebruikt om Rocket zo natuurgetrouw mogelijk te maken. Rocket groeide als grofgebekte, opvliegerige en zwaarbewapende wasbeer uit tot een favoriet bij fans van de filmreeks.

Oreo was onder meer aanwezig bij de Europese première van de eerste Guardians of the Galaxy-film. In de films wordt de stem van Rocket geleverd door acteur Bradley Cooper.

Respectabele leeftijd

Oreo heeft voor een wasbeer wel een respectabele leeftijd bereikt: in het wild wordt een wasbeer gemiddeld drie jaar oud, in gevangenschap is dat acht jaar.

De twee Guardians of the Galaxy-films uit 2014 en 2017 brachten in totaal een kleine 630 miljoen euro op. Wanneer het derde deel uitkomt, is onduidelijk. Regisseur James Gunn werd in juli vorig jaar namelijk ontslagen door filmproducent Disney nadat oude tweets van hem waren opgedoken waarin hij grappen maakte over onder meer pedofilie, verkrachting en de Holocaust.