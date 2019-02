'Ambtenaren WODC bemoeiden zich met onderzoek nasleep MH17'

Het onderzoek naar de crisisbeheersing na het neerstorten van de vlucht MH17 is door de externe onderzoekers aangepast op verzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Dat meldt GeenStijl op basis van documenten die zijn verkregen door een WOB-verzoek.

De ambtenaren vonden de conclusies "te zwaar" en "te negatief" en lieten ze daarom herschrijven. De oud-Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Schoof heeft daar, volgens GeenStijl, op aangestuurd en daarmee "geprobeerd het onafhankelijke onderzoek te beïnvloeden."

Het ministerie van Justitie en Veiligheid liet in 2015 onderzoek doen naar de manier waarop de nationale crisisbeheersingsorganisatie heeft gefunctioneerd na het neerstorten van MH17. In opdracht van het onafhankelijke onderzoeksinstituut van het ministerie, het WODC, werd dat uitbesteed aan onderzoekers van de Universiteit Twente.

'Inhoud onveranderd'

Ambtenaren van het WODC zouden volgens GeenStijl op aandringen van Schoof hebben gevraagd om "een redactionele aanpassing van de toonzetting van enkele passages" in de concept-eindrapportage. Daarbij is de "inhoud onveranderd" gebleven", zegt een van de Tilburgse onderzoekers tegen de website.

Wat er precies is veranderd in de tekst, heeft de website niet te horen gekregen, omdat concept-rapporten volgens het ministerie nooit openbaar worden gemaakt. Dat zou onderzoekers belemmeren in hun werk.

Scheidslijn

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wijst er in een reactie op dat de scheidslijn tussen het onafhankelijke onderzoeksinstituut WODC en het ministerie destijds niet zo duidelijk was. Naar aanleiding van berichten van een klokkenluider over ongewenste beïnvloeding vanuit het ministerie op onderzoeken, zijn er inmiddels maatregelen genomen om "oneigenlijke beïnvloeding" in de toekomst te voorkomen.

Minister Grapperhaus laat weten dat hij niet van plan is om het onderzoek over te laten doen, omdat hij geen aanwijzingen heeft dat "de onderzoekers hun bevindingen of conclusies op grond van pogingen tot oneigenlijke beïnvloeding hebben aangepast".