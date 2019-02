Duo gearresteerd voor het beroven van zeven dates

De politie heeft twee mannen van 20 en 21 jaar uit Venlo aangehouden voor het bedreigen en bestelen van minstens zeven personen waarmee ze een afspraakje hadden gemaakt.

De verdachten leerden hun dates kennen via sociale media. De mannen spraken met ze af op verschillende plaatsen in Venlo. Daarna lokten ze hun slachtoffers in een auto, waarna ze de personen dwongen hun telefoons en portemonnees af te geven.

De daders gebruikten bij hun bedreigingen soms een mes en zelfs een keer een geweer. Op deze manier kregen de mannen pinpassen en bijbehorende pincodes in hun bezit. Zo maakten ze in totaal duizenden euro's buit.

Het onderzoek naar de mannen loopt nog. De politie sluit niet uit dat meer slachtoffers zich zullen melden of dat er meer arrestaties volgen.