Docent geschorst om porno in klaslokaal

Een docent van het Staring College in Lochem is gisteren geschorst omdat hij porno bekeek tijdens de les. Leerlingen konden hem betrappen doordat zijn computer was doorgeschakeld naar een beamer.

Een video van het incident die door leerlingen werd gemaakt, circuleert nu onder scholieren en medewerkers van de school, schrijft de directie in de brief naar de ouders.

"Een bijzonder vervelende situatie" noemt de directie het voorval. "U zult begrijpen dat wij deze gebeurtenis bijzonder hoog opnemen en onacceptabel vinden. Op onze school met een veilige leeromgeving hoort dit absoluut niet thuis."