Dode bij woningbrand in Utrecht

Bij een uitslaande woningbrand in het centrum van Utrecht is vannacht een dode gevallen. Brandweerlieden vonden de man in de woning, nadat ze het bluswerk hadden afgerond. De etage waar de brand woedde raakte zwaar beschadigd.

De brand begon kort na 04.00 uur en al gauw kwamen aan beide kanten vlammen uit de woning. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar andere huizen in de straat.

Wel moesten de bewoners hun huizen verlaten. Ze mogen pas weer terug naar binnen als is onderzocht of alles weer veilig is, schrijft RTV Utrecht.

De Forensische Opsporing van de politie doet later vandaag onderzoek naar de brand. De straat is aan beide kanten afgezet en wordt bewaakt door de politie.