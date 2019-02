'Militairen nog slecht voorbereid op pad met gevaarlijke stoffen'

Militairen op missie in het buitenland zijn nog steeds onvoldoende voorbereid om gevaarlijke stoffen veilig te kunnen vervoeren. De Volkskrant heeft een rapport in handen waaruit blijkt dat bij controles op vluchten met munitie in Mali, Jordaniƫ en Malta bijna vijftig strafbare overtredingen zijn geconstateerd.

Defensie kreeg de kans om de problemen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zelf op te lossen, maar ook de afgelopen periode waren er overtredingen, erkent het ministerie van Defensie in de krant.

Het probleem is dat onervaren medewerkers zich bezighouden met ingewikkelde vervoersvraagstukken en dat daardoor stoffen door de lucht worden vervoerd terwijl dat eigenlijk niet mag. Nieuwsuur meldde vorig jaar al dat de luchtmacht daar te veel risico's mee neemt.

Zes maanden ervaring

Defensie is al een tijd met de vervoersproblemen bezig. Commandant der Strijdkrachten Middendorp voerde in 2016 de regel in dat militairen die er op missie mee bezig zijn minimaal zes maanden ervaring moeten hebben. Maar die regel wordt niet toegepast, omdat het leger te weinig instructeurs heeft om mensen op te leiden.

"Gezien de tekorten wordt momenteel ingestemd met minder dan zes maanden ervaring, zolang er in het missiegebied op andere functies voldoende expertise aanwezig is", zegt een woordvoerder van Defensie.

Staatssecretaris Visser zei eerder tegen de Tweede Kamer dat Defensie bezig is om problemen met de vluchten in missiegebieden op te lossen. De veiligheid voor transportvluchten vanaf vliegbasis Eindhoven is volgens haar al verbeterd, mede door de komst van een nieuw scanapparaat.