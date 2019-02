Woody Allen klaagt Amazon aan vanwege contractbreuk

De Amerikaanse filmregisseur Woody Allen klaagt filmstudio Amazon aan wegens contractbreuk bij de distributie van zijn film A Rainy Day in New York. De film ligt al twee jaar op de plank, maar Amazon weigert hem uit te geven. Allen eist een schadevergoeding van 68 miljoen dollar.

Amazon Studio trok zich naar verluidt terug uit de distributie-overeenkomst met Allen nadat beschuldigingen over seksueel misbruik weer waren opgelaaid. Allens geadopteerde dochter Dylan Farrow claimt dat ze vanaf de jaren 90 is misbruikt door hem, maar hij is er nooit voor aangeklaagd en de beschuldigingen zijn ook niet bewezen. De 83-jarige Allen heeft altijd ontkend.

De aantijgingen werden vanwege de discussie rond het metoo-debat twee jaar geleden weer actueel. Verschillende acteurs uit zijn films distantieerden zich van Allen en Amazon zou daarom in juni vorig jaar de stekker uit de overeenkomst voor de verspreiding van in totaal vier films hebben getrokken.

Al bekend bij contract

Allen laat het er niet bij zitten. Zijn advocaat zegt dat het bedrijf een 25 jaar oude, ongefundeerde beschuldiging gebruikt om onder de overeenkomst uit te komen. De beschuldiging was bovendien al bekend bij Amazon, toen het bedrijf het contract aanging, zegt Allens advocaat.

De film A Rainy Day in New York gaat over een stel dat een weekendje weg gaat naar New York, maar wordt geconfronteerd met slecht weer en dan allerlei avonturen beleeft. De opnamen met onder anderen de acteurs Jude Law en Selena Gomez werden in 2017 afgerond.

De laatste film van Allen, Wonder Wheel met Kate Winslet en Justin Timberlake, die ook door Amazon werd uitgegeven, was geen succes. De kaartverkoop leverde een slordige 15 miljoen dollar op, terwijl het 25 miljoen dollar kostte om hem te maken.