Stadhuis Apeldoorn ontruimd, scheuren in vloer en plafond parkeergarage

Het stadhuis van Apeldoorn is vanavond uit voorzorg ontruimd. Er was een politieke bijeenkomst aan de gang toen er een scheur werd ontdekt in de vloer van de centrale hal. Bij de ontruiming waren tientallen mensen in het gebouw aanwezig, meldt Omroep Gelderland.

Bouwdeskundigen hebben in de parkeergarage onder het stadhuis ook scheuren in het plafond ontdekt. Een deel van de garage is afgezet, maar er is geen acuut gevaar, meldt de gemeente.

Komende dag volgt meer onderzoek. Het Apeldoornse stadhuis wordt gerenoveerd en daarom alleen nog gebruikt voor raadsvergaderingen en politieke markten. De ambtenaren werken ergens anders.