'Marokko trekt zich terug uit Saudische coalitie in Jemen'

Marokko trekt zich terug uit de militaire coalitie die onder leiding van Saudi-Arabië strijdt in Jemen. Dat melden anonieme regeringsbronnen aan persbureau AP. Ze zeggen verder dat de ambassadeur in Riyad is teruggeroepen. De afgelopen tijd is de relatie tussen de koninkrijken gespannen, onder meer door het verloop van de oorlog in Jemen en de moord op Washington Post-columnist Jamal Khashoggi.

Verdere details zijn niet bekend. De coalitie strijdt sinds 2015 in Jemen tegen Houthi-rebellen, die gesteund worden door Iran. Vorige maand zei de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken al dat Rabat een andere rol heeft gekregen binnen de coalitie.

Daarbij suggereerde hij dat de regering moeite had met de recente bezoeken van de Saudische kroonprins Mohammed aan andere Arabische landen. Mohammed bin Salman lag op het moment van die reizen zwaar onder vuur, vanwege de sterke vermoedens over zijn betrokkenheid bij de moord op Khashoggi.

Westelijke Sahara

Een regeringsfunctionaris zegt tegen AP dat Marokko heeft geweigerd de kroonprins te ontvangen. Als reden daarvoor werd de drukke agenda van de Marokkaanse koning gegeven.

Na het interview met de minister zond het Saudische tv-station Al-Arabiya een documentaire uit over de Westelijke Sahara, die grotendeels door Marokko wordt bezet. Daarin werd uiteengezet dat Marokko het gebied zou hebben ingenomen, nadat Spaanse kolonisten er in de jaren 70 waren vertrokken. Die uitzending zou slecht zijn gevallen bij de Marokkaanse regering.