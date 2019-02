Politieactie tegen verwarde man Waddinxveen rechtmatig

Het optreden van de politie bij de aanhouding van een man in Waddinxveen, vorig jaar februari, was volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig. De 39-jarige man overleed kort nadat de politie hem tegen de grond had gewerkt om hem handboeien om te kunnen doen. Uit het justitieel onderzoek is niet gebleken dat zijn overlijden het gevolg is van de politieaanpak.

Waaraan de man dan wel is overleden, meldt het OM niet op verzoek van de nabestaanden.

Aanhouding gefilmd

De politie trof de man in de vroege ochtend van 2 februari op straat aan, in verwarde staat. Toen de agenten aanstalten maakten hem te arresteren, bood hij hevig verzet. Een voorbijganger filmde hoe de politieagenten de man op de grond dwongen, waarbij ze forse klappen uitdeelden. Korte tijd later overleed hij.

Er is sectie verricht en toxicologisch onderzoek gedaan. Daarbij werd in het bloed van de man cocaïne gevonden, maakte het OM al eerder bekend. Noch uit deze onderzoeken, noch uit aanvullende informatie van de patholoog is gebleken dat het hardhandige optreden van de politie heeft bijgedragen aan het overlijden van de man. Daarom worden de betrokken agenten niet vervolgd.

Het OM verklaart ook waarom de agenten de liggende man nog sloegen. Door iemand die zich hevig verzet pijn te doen, verslappen diens spieren, waarna de verdachte geboeid kan worden. Dit leren agenten tijdens hun opleiding.