Affaire rond lekkende wethouder Rotterdam breidt zich uit

De affaire rond de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser (D66), die dinsdag opstapte nadat bekend werd dat hij een vertrouwelijk stuk heeft gelekt, breidt zich verder uit. Burgemeester Aboutaleb maakte bekend dat niet alleen een onderzoek is gestart naar Visser maar ook naar een raadslid.

Het gaat om CDA'er Christine Eskes. Die zou ook hebben beschikt over het geheime document uit 2009 en dat doorgespeeld hebben aan journalisten. Eskes wil niet reageren op de aantijgingen.

Bijsturen beeldvorming

Visser nam zelf ontslag nadat een burger de zaak had aangekaart bij onder anderen Aboutaleb. Hij gaf zaterdag toe dat hij het document aan journalisten heeft gegeven. Daarmee wilde hij de beeldvorming omver een mislukt vastgoedproject bijsturen.

Visser kreeg forse kritiek in een rapport van de Rotterdamse Rekenkamer over het vastgoedproject Schiekadeblok, waar hij als gemeenteambtenaar bij betrokken was. Sinds 2014 is hij wethouder in Rotterdam, waar hij verantwoordelijk was voor enkele grote projecten, zoals Feyenoord City, de Hoekse Lijn en de verbouwing van de Coolsingel.

Meer betrokkenen

Volgens fractievoorzitter Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam zijn er aanwijzingen dat er nog meer raadsleden en wethouders betrokken zijn bij het lekken om de kritiek van de rekenkamer op Visser te ondergraven.

Het college heeft nog geen aangifte gedaan tegen Visser, in afwachting van een onderzoek naar de status van het gelekte stuk.