May vastberaden in Brussel, maar doorbraak blijft uit

De Britse premier May houdt vast aan 29 maart als datum voor de brexit. Ze is naar eigen zeggen vastbesloten het Verenigd Koninkrijk met een deal de EU uit te geleiden en dat binnen de gestelde termijn te doen. In Brussel, na afloop van overleg met Europese Commissie-voorzitter Juncker en voorzitter Tusk van de Europese Raad, zei ze: "Het wordt hard onderhandelen de komende dagen."

Tusk zei dat het overleg wat hem betreft niet heeft geleid tot vorderingen. "Nog altijd geen doorbraak in zicht, de gesprekken gaan door", aldus Tusk, die geen persconferentie gaf en alleen op Twitter reageerde. De teams van beide kanten zoeken verder naar oplossingen voor de impasse. May heeft Tusk ook laten weten dat zijn "speciale plek in de hel"-commentaar van gisteren het proces niet helpt.

"Wat ik zie en hoor van leiders is dat ze willen samenwerken, zodat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie kan verlaten met een deal", zei May. "Het wordt niet makkelijk, maar voorzitter Juncker en ik zijn het eens dat we nu de gesprekken moeten voeren om verder te komen. We moeten een manier vinden om tegemoet te komen aan de zorgen van het parlement."

Grens met Ierland

Daarmee verwijst May naar de grieven van het Britse Lagerhuis, ook binnen haar eigen Conservatieve fractie, over de beoogde deal tussen het VK en de EU. Het akkoord werd begin januari weggestemd en sindsdien probeert May aanpassingen te bewerkstelligen. Met name de manier waarop de grens met EU-lidstaat Ierland eruit moet komen te zien, ligt gevoelig.

Om te voorkomen dat er een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland komt, is in de beoogde deal een zogenoemde backstop-regeling opgenomen. Die houdt in dat het VK deel blijft uitmaken van de Europese douane-unie tot er een definitief akkoord is over de grens. Brexit-voorstanders vrezen dat daarmee geprobeerd wordt de Britten in de EU te houden.