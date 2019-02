Drie jaar celstraf geëist tegen teruggekeerde jihadist

Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar cel geëist tegen een 35-jarige vrouw uit Ede, waarvan een jaar voorwaardelijk. Senabel al-N wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie in Syrië en Irak. Ze keerde vorig jaar terug naar Nederland via Turkije en werd toen gearresteerd op Schiphol.

Senabel verscheen vandaag voor de rechtbank in Rotterdam. Daarmee is ze een van de eerste vrouwelijke teruggekeerde Syrië-strijders die voor de rechter komen. Bij Laura H. eiste het OM bijna drie jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk.

De officier van justitie zegt dat de vrouw twee keer is naar strijdgebied in het Midden-Oosten is gereisd en daar is getrouwd met een jihadstrijder, met wie ze twee zonen heeft gekregen.

Maar de vrouw ontkent dit stellig en zegt dat ze niet in het zogenoemde kalifaat van IS heeft gewoond, maar alleen in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Ze geeft toe dat ze in IS-gebied is geweest om vrienden en familie op te zoeken en in Fallujah, dat in handen was van IS, is bevallen van haar zoon.

Twijfelachtig

De aanklager vindt het "leugenachtige verklaringen" en stelt dat ze wel degelijk IS steunde. "Er is geen bewijs voor haar verblijf in Bagdad, maar wel in de IS-bolwerken."

De vrouw heeft jihadistische uitspraken op internet gezet. Er zijn ook foto's van haar in camouflagekleren met vuurwapens in de hand, voor vlaggen van de jihad. In haar huis in Ede hing een grote afbeelding van een IS-vlag.

Op haar Facebookpagina is te zien dat ze IS steunde toen de groepering in 2014 opkwam. Haar broer Khalid staat op de nationale sanctielijst terrorisme en is volgens het OM een jihadist.

Verschillende Nederlandse vrouwelijke Syriëgangers met kinderen zitten nu nog in kampen in Noord-Syrië, waar de Koerden het voor het zeggen hebben. Ze willen graag terugkomen naar Nederland.