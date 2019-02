Verdachte dodelijke flatbrand Parijs heeft psychische problemen

De vrouw die wordt verdacht van het aansteken van de fatale flatbrand in Parijs, woonde in het pand en was een paar dagen daarvoor ontslagen uit een psychiatrische instelling.

De officier van justitie die de zaak behandelt heeft bekendgemaakt dat ze de afgelopen tien jaar dertien keer opgenomen is geweest. Haar psychische gesteldheid is daarom onderwerp van het onderzoek naar de brand.

Die brak in de nacht van maandag op dinsdag uit in een appartementencomplex met acht verdiepingen. Het vuur breidde zich snel uit en maakte tien dodelijke slachtoffers. Nog eens 96 mensen raakten gewond, onder wie acht brandweermensen.

Nog tijdens de brand werd de vrouw op straat aangehouden. Ze was dronken en probeerde een afvalcontainer in brand te steken. Volgens de officier van justitie was de vrouw op dat moment verward, maar ontkende ze het gebouw te hebben aangestoken. Ze is opgenomen in een psychiatrische instelling.