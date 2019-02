Iets meer zwangerschappen afgebroken in 'roerig jaar voor abortuszorg'

Het aantal abortussen in Nederland is licht gestegen in 2017, blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In totaal werden ruim 30.000 zwangerschappen afgebroken, 379 meer dan in het jaar ervoor. De meeste abortussen waren in de eerste zeven weken van de zwangerschap.

Het merendeel van de vrouwen dat een abortus onderging, was tussen de 25 en 30 jaar. In 68 gevallen ging het om meisjes onder de 15. Sinds 2002 daalt het aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners, een trend die ook in 2017 doorzette.

Een klein deel van de zwangerschapsafbrekingen (3482) was bij vrouwen die in het buitenland wonen en voor behandeling naar Nederland kwamen.

'Roerig jaar'

De IGJ noemt 2017 een roerig jaar voor de abortuszorg. In abortusklinieken wordt 91 procent van de abortussen uitgevoerd en door een faillissement van een abortuskliniekenkoepel zijn veel klinieken gesloten.

Zeven van de vijftien klinieken in Nederland sloten de deuren, wat tot gevolg had dat de overige klinieken langer open moesten blijven om zorg te verlenen.

Die aanpak wordt geprezen door de IGJ. "De inspectie heeft met waardering gezien hoe de zorgverleners in de overblijvende klinieken zich tot het uiterste hebben ingespannen om aan de toegenomen zorgvraag tegemoet te komen en goede zorg te bieden", aldus de IGJ.