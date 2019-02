Ondanks politieacties ongeveer evenveel verkeersboetes

Ondanks de politieacties van afgelopen zomer zijn er in 2018 ongeveer evenveel verkeersboetes gegeven als in 2017.

Uit de jaarcijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat bijna 9,2 miljoen boetes werden opgelegd, een jaar eerder waren het er iets meer dan 9,2 miljoen. De meeste waren voor te hard rijden: bijna 7,8 miljoen. Er zijn in 2018 iets meer verkeersovertreders geflitst: ruim 4,2 miljoen tegen iets meer dan 4 miljoen in 2017.

De politie voerde vorig jaar actie voor een betere cao. In de zomerperiode deelden ze daarom minder bonnen uit en hielden ze minder mensen staande. Dat was aanvankelijk ook te zien in de cijfers. Van mei tot en met augustus werden er iets minder verkeersovertredingen gemeld als een jaar eerder.

Nu blijkt dat er in de rest van het jaar een schepje bovenop is gedaan, waardoor het totale aantal boetes uiteindelijk dus toch ongeveer hetzelfde was als een jaar eerder.

Frankrijk en Roemeniƫ

Er zijn vorig jaar ruim een miljoen prenten naar het buitenland gestuurd. Ook dat zijn er iets meer dan een jaar eerder. Het ministerie wijt dat aan de toename van het aantal landen dat meedoet aan een geautomatiseerde uitwisseling van kentekengegevens.

Het ministerie meldt verder dat kentekenhouders uit Frankrijk en Roemeniƫ het minst vaak hun Nederlandse boete betalen. Een jaar na het uitschrijven in 2017 heeft de helft het bedrag nog niet overgemaakt.