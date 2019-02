Drie jaar cel voor man die zoon (10) probeerde dood te rijden

Een automobilist die in Wanroij met 129 kilometer per uur tegen een lantaarnpaal en een boom reed met zijn zoon in de auto is veroordeeld tot drie jaar cel. De rechtbank acht de 33-jarige man schuldig aan poging tot doodslag en mishandeling van zijn toen 10-jarige zoon. In de politieverklaring van het kind stond: "Mijn vader wilde me doodrijden."

Het gebeurde op 17 juni 2017. Vader en zoon waren volgens Omroep Brabant allebei naar een barbecue geweest. Toen de vader wilde wegrijden, weigerde zijn zoon in te stappen omdat hij zag dat zijn vader zo dronken was dat hij niet meer kon lopen. De man sloeg daarop zijn zoon en dwong hem in te stappen. Hij zou geroepen hebben: "Ik rij je kapot. Papa niks, dan mama ook niks." Het stel lag in scheiding.

In coma

Even later vloog de man met 129 kilometer per uur uit de bocht en reed tegen een boom en een lantaarnpaal aan. Zowel hij als zijn zoon raakten zwaargewond. De jongen raakte aanvankelijk in coma en is nog steeds aan het revalideren. Hij is drie keer geopereerd en het is onduidelijk of hij volledig zal herstellen.

Getuigen bevestigden zijn uitspraak tegenover de politie dat zijn vader hem wilde doodrijden, heeft de rechtbank vastgesteld. "De verklaringen van de zoon zijn consistent en worden ondersteund door andere verklaringen."

Gedronken en geblowd

Maar de vader zegt dat er geen sprake was van opzet. Verder herinnert hij zich niet veel. "Ik schrik van wat er gezegd wordt. Ik had gedronken en geblowd."

Het Openbaar Ministerie eiste acht jaar cel wegens poging tot doodslag, mishandeling en joyriden. Maar de rechtbank vindt dat van dat laatste geen sprake is.

De straf valt ook lager uit dan de eis omdat uit psychologisch onderzoek is gebleken dat de man een licht verstandelijke beperking heeft. Hij krijgt niet alleen een celstraf, maar hij mag ook vier jaar lang geen auto rijden.