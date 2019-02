Inspectie: tekortkomingen bij behandeling suïcidale jongere

Bij de behandeling van een jongere in een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie was niet genoeg evaluatie en reflectie op de behandeling. Die conclusie trekt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na een onderzoek naar een geval van zelfdoding.

De jongere zat in een gesloten afdeling van het Noord-Hollandse centrum Triversum. Het is niet bekend of het om een jongen of een meisje gaat. De patiënt werd in december 2016 opgenomen en pleegde in 2017 zelfmoord. Waar dat gebeurde, is niet naar buiten gebracht.

Volgens de inspectie is de behandeling van de jongere niet vaak genoeg besproken met deskundigen die er zelf niet bij betrokken waren. Er kan met enige afstand naar een behandeling worden gekeken door bijvoorbeeld advies in te winnen van een deskundige van buiten de instelling.

IGJ heeft in een eerder stadium Triversum aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Volgens het rapport zijn die inmiddels allemaal opgevolgd.