Europese Commissie: Nederlandse groei waarschijnlijk fors minder

De economie van de eurozone groeit niet met 1,9 procent dit jaar, zoals eerder gedacht, maar met 1,3 procent. De Europese Commissie heeft de groeiverwachtingen flink naar beneden bijgesteld in de nieuwste ramingen.

Voor de Nederlandse economie verwacht de commissie een groei van 1,7 procent dit jaar. In de vorige raming in de herfst, ging de commissie nog uit van 2,4 procent groei.

Ook voor andere grote Europese economieƫn zoals Duitsland en Italiƫ zijn de groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld. Er zijn grote onzekerheden, staat in de ramingen. Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China is nog altijd niet opgelost, het consumentenvertrouwen daalt, er is grote onduidelijkheid over de gevolgen van de brexit en het aantal nieuwe bouwplannen neemt af.

2020

De commissie denkt dat de groei in 2020 weer wat aantrekt. Dan zou de eurozone met 1,6 procent groeien.

Ook andere economen zijn somberder over de groei in de eurozone en in Nederland. Het Centraal Planbureau (CPB) en De Nederlandsche Bank (DNB) constateerden in december dat de groei over z'n hoogtepunt heen is. In maart komt het CPB met een nieuwe raming.