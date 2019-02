D66 wil 'duurzaamheidsbedrijf' Nederweert sluiten na brand

D66 in Limburg wil dat Dutch Green Carbon in Nederweert, een voorbeeldbedrijf voor duurzaamheid, direct de deuren sluit. Het bedrijf zou "experimenteren buiten de vergunning om" en de omgeving klaagt over overlast. Gisteren was er voor de tweede keer in korte tijd brand bij het bedrijf.

Dutch Green Carbon (Rumal in de volksmond) haalt fijn koolstof uit autobanden. Met die stof kan nieuwe verf, inkt en rubber worden gemaakt. Twee jaar geleden werd Dutch Green Carbon op het World Economic Forum in Davos genoemd als bedrijf waar het meest ter wereld wordt hergebruikt. Onlangs belandde het als enige Nederlandse bedrijf op de duurzaamheidslijst Global Cleantech 100.

Illegaal affakkelen

Het bedrijf groeide de laatste jaren snel, met leningen van de provincie en miljoenen euro's uit investeringsfondsen. Omwonenden zagen die groei met lede ogen aan, meldt De Limburger. Buurtbewoners hebben de krant foto's en filmpjes getoond van dikke rookpluimen en vlammen die bij Dutch Green Carbon uit de schoorsteen van de productiehal ontsnappen.

Na honderden klachten zou het illegaal affakkelen van afvalgassen eind december stoppen. De provincie dreigde met een dwangsom. Toch gebeurde het affakkelen nog vrijwel dagelijks, zeggen omwonenden.

D66 in de provincie stelde na een eerdere brand, eind december, op 11 januari al schriftelijke vragen over het productieproces. Na de brand van gisteren wil de partij dat het bedrijf zijn deuren sluit. "Het belangrijkste is dat de provincie niet langer toestaat dat het recyclingbedrijf buiten de vergunning om met bedrijfsprocessen experimenteert", laten de staten- en gemeenteraadsfractie van D66 weten bij 1Limburg. De provincie zou ook de leningen moeten terughalen omdat het bedrijf zich niet aan de afspraken houdt.

Geen verband met eerdere brand

Directeur Martijn Lopes Cardozo van Dutch Green Carbon wil direct na de brand niet ingaan op de beschuldigingen. "Ik ga hier nu geen politiek bedrijven", zegt Lopes Cardozo. Hij zegt dat zijn prioriteit bij zijn werknemers ligt en de verdere afwikkeling van de brand.

De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar naar alle waarschijnlijkheid ontstond die in een oven. Er lijkt volgens de directeur geen verband met de brand in december. "Toen had ergens een stuk isolatiemateriaal vlam gevat. Dat was maar een klein brandje. Die is volgens mij niet te vergelijken met de brand van gisterochtend."