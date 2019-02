'Bouw Zuidasdok moet nog beginnen, maar is nu al vertraagd'

De bouw van het Zuidasdok in Amsterdam is nog niet begonnen, maar het prestigieuze project heeft nu al vertraging opgelopen. Dat bevestigt het projectteam aan het Financieele Dagblad.

Voor de bouw van het zakendistrict is negen jaar uitgetrokken. Een woordvoerder van het projectteam zegt in het FD dat er meer tijd nodig is om een goed en volledig integraal ontwerp te maken. Het project zit op dit moment nog in de zogenoemde herijkingsfase. Dat betekent dat de plannen nog verder uitgewerkt moeten worden.

"Het Zuidasdok bestaat uit heel veel complexe elementen die op een relatief klein oppervlak gerealiseerd moeten worden. Gezien die complexiteit is het belangrijk om de tijd te nemen voor het ontwerp", zegt een woordvoerder in de krant.

Tunnels

Een van de factoren die het project ingewikkeld maakt, is de aanleg van twee tunnels waar de A10 doorheen komt te lopen. De snelweg moet tijdens de aanleg van deze tunnels openblijven.

Verder moet er een extra zware fundering worden aangelegd bij station Amsterdam-Zuid. Dit is nodig om extra sporen aan te kunnen leggen. En er zijn nog meer wijzigingen nodig in het ontwerp van het station.

Het is volgens het FD nog onduidelijk wie er precies gaat opdraaien voor de extra kosten door de vertraging. De opdrachtgevers van het project zijn Prorail, Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam.

Noord/Zuidlijn

Het is niet de eerste keer dat de gemeente Amsterdam te maken heeft met een tegenslag bij een groot bouwproject. De aanleg van de Noord/Zuidlijn duurde in totaal 15 jaar en viel 1,5 miljard euro duurder uit dan aanvankelijk was begroot.

De gemeente Amsterdam heeft wel maatregelen genomen om zich beter te beschermen tegen dit soort tegenvallers. In 2012 is in de begroting vastgelegd dat de gemeente maximaal 59 miljoen euro extra betaalt voor de aanleg van het Zuidasdok.