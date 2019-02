30.000 euro boete voor fraude met friponil-eieren

Een eierhandelaar uit Mijnsheerenland moet een boete van 30.000 euro betalen voor fraude. Een deel van zijn eieren had een te hoog fipronilgehalte, een ander deel werd 'omgekat' om te worden verkocht als scharrelei.

De eieren kregen een vals herkomstnummer, waardoor niet te achterhalen was waar ze vandaan kwamen. Dus ook niet of ze van een bedrijf kwamen waar het bestrijdingsmiddel in grote mate aanwezig was.

Vanwege het bestrijdingsmiddel fipronil werden in 2017 miljoenen eieren in Nederland en Belgiƫ vernietigd. Supermarkten haalden uit voorzorg mogelijk besmette eieren uit de schappen.