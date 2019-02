Zandwinning IJsselmeer van de baan, raad Friese Meren tegen plan

Een meerderheid van de gemeenteraad van Friese Meren zal volgende week woensdag tegen de komst van een zandfabriek in het IJsselmeer stemmen.

Daarmee wordt een streep gehaald door het plan van het bedrijf Smals om een zandwinfabriek voor de kust neer te zetten, meldt Omrop Fryslân. Doordat de oppositie al tegen was en zeven raadsleden van de fractie FNP zich er nu ook tegen verzetten, is er een meerderheid in de raad tegen de zandwinning.

De tegenstanders van de fabriek zijn bang voor geluid- en lichtoverlast. De FNP is om na een tumultueuze raadsbijeenkomst waarbij tientallen inwoners en organisaties zich uitspraken tegen de komst van de zandwinfabriek onder het motto 'Zand boren, kust verloren'.

Eerder zei minister Cora van Nieuwenhuizen al het besluit van de raad te respecteren.