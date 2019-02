'Siamese tweeling moet Jemen snel uit om te overleven'

Een Siamese tweeling die twee weken geleden is geboren in Jemen, moet daar snel weg om te kunnen overleven. Doktoren roepen de Verenigde Naties en hulporganisaties op om vervoer naar het buitenland mogelijk te maken. In het door een burgeroorlog verwoeste Jemen kunnen de kinderen niet goed geholpen worden.

Abd al-Khaleq en Abd al-Rahim, zoals de twee baby's heten, maken het nu nog goed, maar dat kan snel veranderen. De tweeling moet geholpen worden met ademhalen. De jongetjes delen een lichaampje, lever en nieren. Ze hebben wel allebei een eigen hoofdje, ruggengraat, longen en hart.