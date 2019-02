Extern onderzoek naar lekken door oud-wethouder Rotterdam

Het Rotterdamse college laat extern onderzoek doen naar het lekken van geheime stukken door de inmiddels vertrokken wethouder Adriaan Visser (financiƫn, organisatie en haven). Het gaat om een document over het dure en mislukte vastgoedproject Schiekadeblok. Visser stapte gisteren op na het bekend worden van het lek.

Een burger meldde eind januari aan de gemeente dat er vertrouwelijke informatie was gelekt. Snel daarna gaf Visser toe dat hij geprobeerd had de beeldvorming over het project bij te sturen.

De D66'er was in 2009 als topambtenaar nauw betrokken bij het bouwproject. Het Schiekadeblok, vlak bij het Centraal Station in Rotterdam, zou worden verbouwd tot kantoren.

Crisis

De gemeente betaalde tien jaar geleden 52 miljoen euro voor de grond via een erfpachtregeling van een projectontwikkelaar. Maar door de crisis kwam het project niet van de grond, schrijft RTV Rijnmond.

De Rotterdamse Rekenkamer heeft de zaak onderzocht en kwam twee weken geleden met harde conclusies over wat er is fout gegaan. Visser wordt verweten dat hij destijds te solistisch heeft geopereerd en niet alle beschikbare informatie heeft gedeeld met de toenmalige wethouder Karakus. Daardoor werd de gemeenteraad niet goed ingelicht.

In een reactie op het rapport heeft Visser geheime rapporten met daarin informatie die hem in een gunstiger daglicht zou stellen, gedeeld met de pers. Het stadsbestuur doet vooralsnog geen aangifte van het lekken van informatie. Eerst wordt het externe onderzoek afgewacht.