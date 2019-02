Schülerstreik en Fridays for Future: jongeren spijbelen voor het klimaat

Australië

Eind november al liepen Down Under duizenden scholieren hun klas uit om actie te eisen van de overheid.

De premier van Australië, Scott Morrison, had er eerder die week bij kinderen op aangedrongen vooral níet deel te nemen aan de acties en naar school te gaan om te leren. "We leren hier ook van, van deze actie. Ook al is het tijdens schooltijd!", was hun respons. "We kunnen niet stil blijven tot we oud genoeg zijn om te stemmen."

Een van de organisatoren was de 14-jarige Harriet O'Shea. In een brief aan The Guardian vertelt Harriet dat ze op het platteland van Victoria woont, en haar hele leven al ziet wat de invloed van droogte, bosbranden en extreem weer op de samenleving is. "We zijn een keer geëvacueerd toen een bosbrand richting onze stad kwam. Dat was eng. Maar het is iets wat vaker en vaker zal gebeuren."