Open mic-avonden in Ramallah zijn uitlaatklep voor Palestijnen

Een keer per maand ontmoet een grote groep jonge Palestijnen elkaar in een café in Ramallah. Tijdens deze zogeheten Open Mic night kan iedereen zijn mening en gevoelens met elkaar delen door op te treden. Iets wat niet altijd even makkelijk is, of zelfs gevaarlijk kan zijn, in de Palestijnse gebieden.

Bohar Jarrar is een van de vier organisatoren van Sard, wat 'vertellen' betekent in het Arabisch. Wat in 2016 begon als een bijeenkomst van twintig mensen op de universiteit van Bir Zeit, is nu een groot evenement geworden. Op sommige avonden trekt de open mic-avond honderden bezoekers. "Jonge Palestijnen hebben een veilige plek nodig om hun gedachten te kunnen delen", zegt Jarrar. "Ik denk dat het voor sommige deelnemers zelfs een soort therapie is."

Het conflict als thema

Iedereen mag een eigen manier kiezen om in vijf minuten zijn of haar verhaal te delen. Een van de mensen die op het podium staat is journalist en dichter Fatima Meshala. "Dichten is voor mij alsof ik even in het paradijs ben", zegt ze, "het maakt me zo gelukkig."

Meshala schrijft over alledaagse dingen, zoals de liefde en werk, maar ook het conflict met Israël is een belangrijk thema. "Ze denken dat ze ons weg kunnen jagen, maar daar vergissen ze zich in. Dat omschrijf ik onder andere in mijn gedichten."

Ook bekende Palestijnse artiesten komen naar de open mic-avond, om zelf op te treden en talent te spotten. Een van hen is zangeres Maysa Daw, geboren en getogen in de Israëlische stad Haifa. Volgens Daw is het conflict met Israël altijd wel aanwezig in haar nummers. Zo omschrijft ze in haar muziek haar worsteling met het feit dat ze als Palestijn in Israël woont en Israëlische papieren heeft.

"Zelfs in mijn meest romantische liedje", zegt Daw. "In het nummer over een stukgelopen liefde met een Palestijn die aan de andere kans van de grens woont, gaat het erover. Terwijl ik wel naar hem toe kon komen, mocht hij Israël niet in. Ik vraag hem in dit lied met mij mee te gaan naar een andere wereld, waar geen grenzen bestaan. Een wereld ver weg van deze gekte."