Politie schiet verdachte dood op stoep bij De Nederlandsche Bank

Op de stoep voor De Nederlandsche Bank op het Frederiksplein in Amsterdam heeft de politie iemand doodgeschoten. Een omstander is gewond geraakt. Er zijn veel hulpdiensten op de been.

De politie zegt dat agenten reageerden op een melding van een gewapende persoon op het Westeinde, waar ook De Nederlandsche Bank aan ligt. Toen die op de agenten afkwam, hebben zij de verdachte neergeschoten.

Volgens een woordvoerder van De Nederlandsche Bank lijkt het erop dat het incident niets met de bank te maken heeft.

'Twintig schoten'

AT5 meldt dat er inderdaad meerdere schoten zijn gelost. Een ooggetuige zegt tegen de Amsterdamse stadsomroep dat er twintig schoten zijn gehoord. Een andere omstander heeft een slachtoffer voor de bank gefotografeerd dat wordt omringd door agenten.

Op beelden is te zien dat hulpdiensten rond het slachtoffer staan en hem aan het zicht onttrekken.