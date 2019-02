Politie schiet iemand neer op stoep bij De Nederlandsche Bank

Op de stoep voor De Nederlandsche Bank op het Frederiksplein in Amsterdam heeft de politie iemand neergeschoten. Verdere details ontbreken nog. Hoe het met de neergeschoten persoon is, is ook onduidelijk. Er zijn veel hulpdiensten op de been.

AT5 meldt dat er inderdaad meerdere schoten zijn gelost. Een ooggetuige zegt tegen de Amsterdamse stadsomroep dat er twintig schoten zijn gehoord. Een andere omstander heeft een slachtoffer voor de bank gefotografeerd dat wordt omringd door agenten.

Ook zou bij een tankstation een auto zijn klemgereden. De inzittenden zouden zijn aangehouden. Wat zij met het incident te maken hebben, is onduidelijk.

In de buurt van het Frederiksplein zijn mensen de tram uitgestuurd. De politie houdt nieuwsgierigen op enkele honderden meters bij de plek van het incident vandaan.