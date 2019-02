Appartementencomplex in Istanbul ingestort

In Istanbul is een appartementencomplex van acht verdiepingen ingestort. Tot nu toe hebben Turkse reddingswerkers één dode geborgen. Drie gewonden zijn uit het puin bevrijd. Met man en macht wordt naar overlevenden gezocht.

Het is onduidelijk hoeveel mensen er nog onder het puin liggen. Er staan 43 mensen ingeschreven op adressen in het pand. Het gebouw had veertien appartementen in het totaal.

Naaiatelier

Het complex stamt uit 1992. Toen was een vergunning gegeven voor vijf verdiepingen. Drie verdiepingen zijn er volgens de burgemeester van Istanbul illegaal bovenop gebouwd.

Op de begane grond was een naaiatelier. Daar zou niemand aanwezig zijn geweest toen het complex in elkaar zakte. De oorzaak van de instorting is nog onduidelijk. Sommige getuigen zeggen dat er een explosie aan voorafging.