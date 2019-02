Trump ontmoet Kim opnieuw, komen er nu hardere afspraken?

Het toelaten van onafhankelijke controleurs, dat is waar de VS op lijkt in te zetten bij de top van eind deze maand in Vietnam. Dan kan er eindelijk worden getoetst op ontwapening. In ruil daarvoor is Amerika bereid om Noord-Korea economisch op weg te helpen. Op wat voor manier is nog onduidelijk.

De grote vraag is of Amerika ook bereid is de zware sancties tegen het land af te zwakken. Iets waar buurland Zuid-Korea overigens voorstander van is. Tot nu was het deels opheffen van de sancties voor Washington D.C. onbespreekbaar, tot woede van Noord-Korea. De Vries: "Wij doen al van alles en Amerika doet daar niets voor terug, klonk het bij vlagen uit Noord-Korea."

Pyongyang benadrukte dan dat alle Amerikaanse gevangenen in Noord-Korea (vier in totaal) waren vrijgelaten. En dat het stoffelijk overschot van 55 Amerikaanse soldaten, die zijn gesneuveld in de Koreaanse Oorlog in de vijftig, zijn teruggestuurd naar Amerika. In ruil daarvoor werden vanuit Noord-Koreaanse perspectief 'slechts' de militaire oefeningen in Zuid-Korea tijdelijk opgeschort.