Onrust op Curaçao door onzekere situatie rond raffinaderij

Stakend personeel van de Isla-raffinaderij op Curaçao heeft vanochtend op verschillende wegen in Willemstad blokkades opgeworpen. Daardoor was de ochtendspits ernstig ontregeld. Gisteravond blokkeerden personeelsleden al het regeringscentrum in de binnenstad.

Er ontstond een run op de benzinestations op het eiland, omdat veel automobilisten vrezen dat de stakingen zullen leiden tot leveringsproblemen bij de pomp. Oliedistributeur Curoil zegt voldoende voorraad te hebben om zowel Curaçao als Bonaire drie maanden lang van brandstof te kunnen voorzien.