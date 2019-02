Nog nooit zoveel cocaïne onderschept in Rotterdamse haven als vorig jaar

Nog nooit hebben de opsporingsdiensten zoveel cocaïne in de Rotterdamse haven onderschept als in 2018. In totaal gaat het om 18.947 kilo, verstopt in 109 zendingen, meldt het OM.

In 2017 was de hoeveelheid onderschepte cocaïne juist afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Alles bij elkaar hebben de douane, FIOD, Zeehavenpolitie en Openbaar Ministerie in 2018 drie keer zoveel cocaïne onderschept als in het voorafgaande jaar.

Zuid-Amerika

Een van de opvallendste vangsten, zegt het OM, was een partij van 1300 kilo cocaïne verstopt in een partij diepgevroren blokken kippenlevertjes.

Rond de kerstperiode werden er tien partijen cocaïne onderschept met een gewicht van bij elkaar opgeteld zo'n 4000 kilo. Alle tien zendingen kwamen uit Zuid-Amerika, uit onder andere Suriname, Brazilië, Ecuador en de Dominicaanse Republiek.

Naast cocaïne werd vorig jaar ook 3378 kilo hasj, 241 kilo marihuana en 58 kilo heroïne onderschept in de haven van Rotterdam.