Kick Out Zwarte Piet naar Friesland voor 'broer van Sinterklaas'

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet gaat komende zaterdag in de Friese plaats Grou demonstreren bij de intocht van Sint Piter en Swarte Pyt. Volgens de legende is Sint Piter de broer van Sinterklaas. Hij komt in februari met zijn pakjes naar Grou omdat Sinterklaas het dorp in december vergeten is, samen met zijn donkergetinte hulp.

Kick Out Zwarte Piet noemt de figuur Zwarte Piet een racistische karikatuur, waar Nederland vanaf moet.

Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden, waar Grou onder valt, had liever geen demonstratie gehad bij het jaarlijks terugkerende evenement. Hij probeerde de afgelopen dagen afspraken te maken met de actievoerders en het comité dat de intocht van Sint Piter op 9 februari organiseert. Dat is niet gelukt.

'Geen racistische bedoelingen'

"Het is een ingewikkelde discussie", zegt Crone tegen Omrop Fryslân. "Mensen die het feest organiseren, hebben geen racistische bedoelingen. Er zitten kenmerken aan die op een ver verleden kunnen terugvoeren waarvan ik ook snap dat mensen daar gevoelig voor kunnen zijn."

Crone is nu op zoek naar een plek in het dorp waar Kick Out Zwarte Piet kan staan. "Ze mogen demonstreren, maar het feest moet ook doorgaan. We bepraten nu hoe, waar en met hoeveel mensen ze mogen demonstreren."

Hij voegt eraan toe: "Sint Piter en Swarte Pyt zijn allang geen boemannen meer waar je vroeger bang voor was, maar het zijn kindervrienden en het is een kinderfeest. Hoe zorgen we ervoor dat het racistische dat eraan kan kleven en waarvan soms ook anderen last hebben, dat we dat veranderen? Daar ga ik niet over, daar gaat het dorp Grou over."

Over de inzet van de politie kan Crone nog niets zeggen. "We zorgen voor de veiligheid en voor zo min mogelijk overlast." Vanavond praat de burgemeester de inwoners bij op een besloten bijeenkomst.