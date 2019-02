Nieuwe emoji's met aandacht voor handicap: rolstoel en hulphond

Een man in een rolstoel, een blindengeleidehond en een kunstarm of -been. Het bedrijf achter de emoji's Unicode Consortium heeft een lijst met nieuwe plaatjes gepubliceerd. Zoals altijd gaan ze over uiteenlopende onderwerpen, zoals kleding, muziekinstrumenten en dieren, maar deze ronde is er extra aandacht voor mensen met een handicap.

Tussen de 59 nieuwe emoji's staan rolstoelen, blindengeleidestokken, twee verschillende hulphonden en een plaatje om doofheid aan te duiden. Apple stelde de nieuwe karakters vorig jaar voor. Het techbedrijf vond dat mensen met een handicap niet voldoende waren vertegenwoordigd. De plaatjes zijn nu goedgekeurd door Unicode, dat wereldwijd de standaard voor emoji's bepaalt.

Duikbril en luiaard

Niet alleen poppetjes met een handicap worden toegevoegd. Smartphone-gebruikers kunnen straks bijvoorbeeld ook kiezen voor een luiaard, wafel, pakje drinken, parachutist en een duikbril. De volledige lijst staat op de website van Unicode.

De nieuwe emoji's komen dit jaar nog beschikbaar. Het kan wel even duren voordat alle telefoons ermee zijn uitgerust. Dat is aan fabrikanten van de toestellen.