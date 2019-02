Ambtenaren in proces Love Parade-drama niet vervolgd

Achtenhalf jaar na het drama bij de Love Parade in Duisburg wordt het proces tegen zeven van de tien verdachten gestaakt. Door tijdgebrek en moeilijk vast te stellen individuele schuld heeft de rechter besloten de zaak grotendeels te seponeren. Tegen drie organisatoren loopt het proces nog wel door.

Bij het dance-event in Duisburg vielen 21 doden, onder wie een Nederlander, en meer dan 650 gewonden. Alle verdachten werd dood door schuld en grove nalatigheid ten laste gelegd.

Collectief falen

Om dat te bewijzen zouden nog meer dan 500 getuigen moeten worden gehoord. Dat zou in de overgebleven tijd nooit meer lukken, argumenteerden de rechter en het Openbaar Ministerie. De misdrijven zullen tien jaar na het drama, dus in juli 2020, verjaren.

Eerder al gaf de rechter aan dat het moeilijk zou worden de individuele schuld van de betrokkenen te bewijzen. Er zou eerder sprake zijn van het gevolg van collectief falen van vele betrokkenen. De verdachten die nu vrijuit gaan, werkten bijna allemaal voor de gemeente. Zij waren onder meer verantwoordelijk voor het verstrekken van de vergunningen.

Nabestaanden

Drie organisatoren van de Love Parade zouden bij de seponering een boete moeten betalen van 10.000 euro. Zij zijn het daar niet mee eens en willen daarom dat het proces doorgaat. Ze hopen nog op vrijspraak.

Voor veel nabestaanden, van wie sommige ook mede-aanklager waren, is het staken van de rechtszaak een bittere pil. De vader van een van de slachtoffers probeerde nog op de laatste dag de seponering tegen te houden. "Ook degenen die nu vrijuit gaan hebben schuld. Als de vergunning niet verleend was, dan was mijn kind er nu nog", zegt Klaus-Peter Mogendorf tegen de omroep WDR.