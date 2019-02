Meer dan veertig tips over dood rapper Feis

De politie heeft tot nu toe meer dan veertig tips binnengekregen over de man die mogelijk rapper Feis heeft doodgeschoten. Gisteravond besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de schietpartij en daarbij liet de politie nieuwe beelden zien.

De 32-jarige rapper Feis werd op Nieuwjaarsnacht in Rotterdam voor een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg doodgeschoten na een ruzie in de kroeg, waarbij zijn broer zwaargewond raakte. Hij lag wekenlang in coma, waaruit hij gisteren is ontwaakt.

Feis (Faisal Mssyeh) is onder andere bekend van het televisieprogramma Ali B op volle toeren en het album Hard van buiten, gebroken van binnen.

Grijze Toyota Yaris

De politie van Rotterdam zegt dat de meeste tips die zijn binnengekomen over de vermoedelijke vluchtauto gaan, een grijze Toyota Yaris. Die stond tijdens de schietpartij geparkeerd tussen een groene Skoda en een grijze Opel.

De politie gaf ook een signalement van de schutter: een donkergetinte, forse man met een baardje van tussen de twintig en dertig jaar oud. Hij droeg een rode sweater.

De politie wil graag nog meer informatie hebben over het schietincident.