Ontvoerde jongen (8) na half jaar teruggevonden in Barcelona

Een 8-jarige jongen die vorig jaar juni in Eindhoven werd ontvoerd door zijn vader, is teruggevonden in Barcelona. Het kind is opgevangen door de Spaanse jeugdzorg en wordt snel herenigd met zijn moeder. De vader is spoorloos, melden de Spaanse politie en het Nederlandse Openbaar Ministerie.

De jongen werd samen met een ander in de woning aangetroffen. De man of vrouw die bij de jongen was, is opgepakt.

Op 12 juni was de jongen bij zijn moeder in Eindhoven toen hij door zijn vader en iemand anders werd gekidnapt. Over de ontvoering is nooit iets naar buiten gebracht, schrijft Omroep Brabant.

Moeizaam onderzoek

De politie begon direct na de verdwijning een onderzoek. Volgens de Catalaanse krant El Periódico is dat moeizaam verlopen. Tijdens het onderzoek tipten de Nederlandse autoriteiten de Spaanse politie dat de jongen in Catalonië was.

De Spaanse politie zette een filmpje van de aanhouding online, waarop is te zien hoe vijf zwaarbewapende agenten de deur van een huis in Barcelona forceren en naar boven lopen.