Belgische jongen die als 14-jarige verdween na 20 jaar gevonden

Een vermissingszaak in België is na 20 jaar opgelost. De 14-jarige Simon Lembi verdween in 1999 in Brussel, maar is in levenden lijve teruggevonden.

Lembi is van Angolese afkomst. Hij kwam als oudste van vier kinderen met zijn alleenstaande moeder in 1999 in België aan. Al snel daarna verdween hij. Het werd een van de langst durende vermissingszaken in België.

De zaak werd vorig jaar nog eens onder de aandacht van het publiek gebracht. Naar aanleiding daarvan herkende iemand Lembi op straat en werd de politie ingelicht.

Nieuw bestaan

De Belgische justitie kwam vandaag met een verklaring over de zaak. Gebleken is dat de jongen kort na zijn aankomst in België het plan heeft uitgevoerd om zelfstandig een nieuw bestaan op te bouwen.

De nu 34-jarige man heeft een nieuwe identiteit aangenomen. Om zijn privacy te beschermen is niet bekendgemaakt onder welke naam en waar hij nu leeft, in België of het buitenland. De man heeft de politie verzekerd dat hij destijds uit vrije wil het gezin verliet en wil niet dat er iets over zijn persoonlijke omstandigheden bekend wordt.