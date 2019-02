Bahreinse voetballer zeker tot augustus in Thaise cel

De Bahreinse voetballer Hakeem al-Araibi, die in november in Thailand werd opgepakt, moet waarschijnlijk nog tot augustus in de cel blijven. Pas dan beslist de rechter of hij vrijkomt of wordt uitgeleverd aan Bahrein. Hij wordt niet op borgtocht vrijgelaten, heeft het Thaise Openbaar Ministerie besloten.

De voetballer, die in Bahrein in het nationale elftal speelde, heeft de vluchtelingenstatus in Australië en staat onder contract van een semi-professionele club uit de tweede divisie. In november ging hij op huwelijksreis naar Thailand, waar hij op verzoek van Bahrein werd opgepakt.

Tijd nodig

De rechtbank moet beslissen over het uitleveringsverzoek van Bahrein. Araibi vecht de uitzetting aan. Hij is bang dat hij wordt gemarteld als hij terugkeert naar zijn vaderland.

Araibi (25) vluchtte uit Bahrein nadat hij was aangeklaagd in verband met protesten tegen de regering tijdens de Arabische Lente in 2011. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch is Araibi in 2011 gemarteld vanwege de politieke activiteiten van zijn broer.

De Thaise rechtbank die de zaak behandelt heeft na de behandeling van de zaak, in april, nog twee of drie maanden nodig om tot een oordeel te komen, zegt het kantoor van de procureur-generaal. Tot die tijd blijft hij vastzitten. "Alleen als Bahrein het uitleveringsverzoek intrekt, komt hij eerder vrij," zegt het OM in een verklaring.

Oproep Australië

De Australische premier Scott Morrison heeft de Thaise autoriteiten opgeroepen Araibi onmiddellijk vrij te laten. Op een persconferentie zei hij dat hij twee brieven heeft gestuurd aan de Thaise premier en dat ambassademedewerkers elke mogelijkheid aangrijpen om de zaak ter sprake te brengen.

De zaak is ook besproken met de Bahreinse autoriteiten. "De Thaise regering heeft de bevoegdheid om hem op basis van de Thaise wet te laten terugkeren naar Australië", zei Morrison. "Dat heb ik in mijn contacten met de Thaise premier naar voren gebracht." Hij zei te zullen blijven werken aan een goede afloop.

De Australische voetbalbond heeft uit protest een oefenwedstrijd in Thailand afgeblazen. Die zou worden gespeeld in de aanloop naar het Aziatisch Kampioenschap onder 23.

Schuld van Australië

De Thaise regering zegt over de arrestatie dat Araibi pas werd aangehouden nadat Australië een Interpolbericht met de hoogste prioriteit had verzonden toen hij in het vliegtuig naar Bangkok was gestapt. "Pas na een paar dagen werd duidelijk dat dat bericht was ingetrokken. Op dat moment was de rechtsprocedure al gestart en kon die niet meer worden afgebroken."

"Toen hij in Australië werd erkend, had Interpol in Australië het rode vlaggetje bij zijn naam weg moeten halen, maar dat is niet gebeurd. De Australische autoriteiten hebben zitten slapen", zegt correspondent Eva Gabeler. "Daarom moest Thailand hem wel aanhouden."

Blote voeten

De ambassade van Bahrein in Thailand zegt in een verklaring dat Araibi een voortvluchtige is die moet terugkeren. "Zoals alle verdachten van criminele activiteiten in Bahrein zijn zijn rechten gegarandeerd, wordt hij beschermd en heeft hij recht op een advocaat," staat in een verklaring.

"De Thaise regering roept Bahrein en Australië nu op er samen uit te komen", zegt Gabeler. "Ondertussen gaan de beelden van zijn voorgeleiding twee dagen geleden de hele wereld over. Hij heeft blote voeten en zijn enkels zijn geboeid. Het is duidelijk te zien dat hij het zwaar heeft."