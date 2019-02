Gestolen Zweedse kroonjuwelen teruggevonden in afvalbak

In een afvalbak in een buitenwijk van Stockholm zijn waarschijnlijk de Zweedse kroonjuwelen van koning Karel IX teruggevonden. Onder andere twee koningskronen en een gouden bol uit de 17e eeuw werden in juli gestolen uit een kathedraal in de stad Strängnäs, ten westen van Stockholm.

De kroonjuwelen werden speciaal gemaakt voor de begrafenis van Karel IX en gingen mee in het graf, wat in die tijd gebruikelijk was.

Omsmelten

De waarde wordt geschat op 6,5 miljoen euro, maar volgens correspondent Rolien Creton zijn de juwelen vooral van historisch belang. De vreugde over de vondst is groot, "want de angst bestond in Zweden dat de juwelen zouden worden omgesmolten", zegt Creton.

Waarschijnlijk heeft de verdachte geprobeerd de juwelen te verkopen, maar is dat onmogelijk gebleken, denkt Creton. Het is nog niet zeker of alle juwelen nu terecht zijn.

De verdachte van de diefstal werd in september opgepakt. De rechtszaak tegen hem is inmiddels gaande.