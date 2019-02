Zeekoeten spoelen massaal aan: schoonmaken, aansterken en weer de zee op

Toch denkt Sinnema dat het niet alleen natuurgeweld is. "Een aantal vogels zit ook onder de olie en het lijkt erop alsof ze ook rommel hebben binnengekregen. Dat zou te maken kunnen hebben met de containers die begin januari van een schip zijn geslagen. Het gekke is wel dat we een dag nadat dat gebeurd was de eerste vogels binnen kregen. Dat zou wel heel snel zijn. We moeten dus maar even wachten op de resultaten van het onderzoek."

In de opvang zitten zeven al schoongemaakte zeekoeten. Ze zitten in een ruimte waar de ramen wijd openstaan, om vast een beetje aan de temperatuur te wennen. Sommigen houden zich nog warm onder een rode warmhoudlamp, een paar anderen hebben zelfs al gezwommen. Als ze sterk genoeg zijn, worden ze weer uitgezet bij de zee, terug in hun oude vertrouwde omgeving.