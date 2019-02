Blokhuis wil gesprek met ggz over fatale incidenten door personeelstekort

Staatssecretaris Blokhuis is verontrust door het bericht dat er een relatie is tussen het personeelstekort in de geestelijke gezondheidszorg en calamiteiten met dodelijke afloop. Hij gaat daarover in gesprek met bestuurders van ggz-instellingen.

Blokhuis reageert op een analyse die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakte op verzoek van dagblad Trouw en De Groene Amsterdammer. Daaruit komt naar voren dat in bijna de helft van de onderzochte calamiteitsrapportages van de afgelopen anderhalf jaar het personeelstekort een rol speelde. In 20 procent van de gevallen was het tekort "de grondoorzaak" en in een kwart speelde het "een nadrukkelijke rol".

Onder calamiteiten met dodelijke afloop vallen bijvoorbeeld suïcide, brand, medicatiefouten en geweldsincidenten. De inspectie zegt zelf wel in een schriftelijke reactie dat het "te vroeg is om aan de quickscan conclusies te verbinden en te oordelen dat er een een-op-een-relatie is geweest tussen deze calamiteiten en personeelstekort."

Snel antwoorden

Maar Blokhuis noemt de analyse "zorgelijk". Hij zegt dat die veel vragen oproept en dat hij snel antwoorden wil. "We moeten precies weten hoe het zit om gericht actie te ondernemen. Dat vind ik belangrijk voor patiënten, familieleden en medewerkers."

De staatssecretaris zegt dat het kabinet al veel doet om meer mensen aan het werk te krijgen in de ggz. Zo is er 20 miljoen euro uitgetrokken voor opleidingsplekken in 2019. "We kunnen samen kijken hoe gemaakte afspraken sneller tot resultaten leiden, zoals het werk maken van personeelsinzet in de nacht- en weekenddiensten."