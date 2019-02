Politie pakt verdachte op van liquidatie in Rotterdam

De politie heeft een verdachte opgepakt van de moord op een 64-jarige Rotterdammer, in oktober afgelopen jaar. Het is een 23-jarige man uit Rotterdam. Het slachtoffer was een bekende van de politie; er wordt rekening gehouden met een afrekening in de drugswereld.

Het slachtoffer werd op klaarlichte dag op een kruising in het stadsdeel Kralingen in zijn auto beschoten door iemand op een motorscooter. Een paar dagen later overleed hij. Een bijrijder bleef ongedeerd.

De dader ging ervandoor, kreeg iets later een ongeluk met zijn scooter en vluchtte vervolgens te voet. In opsporingsprogramma's werden camerabeelden van de rennende verdachte getoond. Het is niet duidelijk of dat heeft geleid tot de aanhouding van de 23-jarige man.