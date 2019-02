Medewerkers Facebook voortaan afgerekend op aanpakken ‘sociale problemen’

De bonus van medewerkers van Facebook is voortaan afhankelijk van hun bijdrage aan het oplossen van wat het bedrijf "sociale problemen" noemt, bijvoorbeeld het aanpakken van desinformatie en haatzaaien. Dit zijn zaken waar het platform al langere tijd mee worstelt.

Zakenblad Fortune schrijft dat de verandering gisteren door topman Mark Zuckerberg is aangekondigd op een bijeenkomst op het hoofdkantoor. Het nieuws kwam daarmee een dag nadat Facebook zijn vijftiende verjaardag vierde en daags na goede omzetcijfers. Het bedrijf heeft momenteel 36.000 medewerkers.

'Geen makkelijke formule'

Het is nog wel onduidelijk hoe vooruitgang rondom de zogenoemde sociale problemen zal worden gemeten. In gesprek met Forbes zegt de technische topman van Facebook, Mike Schroepfer, dat er geen "makkelijke formule is om vooruitgang te meten". Mogelijk wordt er gekeken naar hoeveel nep-accounts er worden verwijderd.

Voorheen was de beloning die medewerkers krijgen gebaseerd op zes andere criteria, zoals de groei van het aantal gebruikers, bewerkstelligen dat mensen meer delen op Facebook en het verbeteren van de productkwaliteit.

Miljarden voor veiligheid

"Sociale problemen" is een paraplubegrip dat Zuckerberg de laatste tijd vaker gebruikt om de problemen van de afgelopen jaren in één keer te benoemen. In zijn vooruitblik op 2019 en een terugblik op de afgelopen vijftien jaar belooft hij dat zijn bedrijf hieraan blijft werken, al wil Facebook 'probleemjaar 2018' achter zich laten en nieuwe producten gaan ontwikkelen.

Zo is het de bedoeling dat er dit jaar ruim 3,5 miljard dollar wordt uitgegeven aan wat Facebook "veiligheid en beveiliging" noemt. Tegelijkertijd viel op dat Zuckerberg in zijn terugblik een aantal grote problemen - zoals het schandaal rond Cambridge Analytica, nepnieuws, problemen in landen als Myanmar en een grote hack vorig najaar - niet concreet benoemde.