Oscars voor het eerst in dertig jaar zonder presentator

De uitreiking van de Oscars moet het dit jaar doen zonder presentator. Dat heeft televisiezender ABC, die de Oscars uitzendt, bekendgemaakt. Het is voor het eerst in dertig jaar dat er geen host op het podium van de filmprijzen staat.

De ceremonie wordt dit keer aan elkaar gepraat door verschillende beroemdheden. Onder anderen Jennifer Lopez, Daniel Craig, Chris Evans en Whoopi Goldberg nemen de taak op zich.

Een woordvoerder zegt tegen persbureau Reuters dat de beslissing is genomen na het vertrek van komiek en acteur Kevin Hart. Hij trok zich terug na ophef over anti-homotweets die hij in het verleden heeft verstuurd.

De Academy heeft al langere tijd moeite met het vinden van een presentator voor de show. Dat heeft deels te maken met de groeiende kritiek op de Oscars. Zo werd bijvoorbeeld drie jaar geleden de hashtag #OscarSoWhite in het leven geroepen, omdat er te weinig zwarte acteurs genomineerd waren.