Wekdienst 6/2: vergoeding chroom 6-slachtoffers en ambulancekleding getest

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse president Trump hield vannacht de State of The Union, een van de belangrijkste toespraken van het jaar. Hij herhaalde dat er een muur komt op de grens met Mexico. De president ligt al tijden overhoop met de Democraten over de grensmuur en riep hen op om hem te steunen. Ook maakte Trump bekend dat hij op 27 en 28 februari in Vietnam een nieuwe ontmoeting heeft met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Ander nieuws uit de nacht: